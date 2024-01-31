Tampa Çelik Konferansı: Sıcak rulo sac fiyatları 2024 yılında daha da gevşeyecek

Çarşamba, 31 Ocak 2024 09:41:16 (GMT+3) | San Diego

28 Ocak tarihinde başlayan 35. Tampa Çelik Konferansı’na dünya çapında yüzlerce katılımcı ilgi gösterdi. Konferans konuşmacıları fiyatlardan teslim sürelerine kadar birçok konuya değinirken en fazla üstünde durulan konu 2024 yılında sac fiyatlarının nasıl seyredeceği oldu.

İngiltere merkezli CRU Group’un Baş Danışmanı Josh Spoores, mevcut fiyatların dönemin zirvesine ulaşacağını ve 2024 yılında sac fiyatlarının üçüncü yıl arka arkaya düşüş kaydedeceğini belirtti. Spoores, 2024 yılında ortalama sıcak rulo sac fiyatlarının yaklaşık 882$/mt seviyesinde kaydedilmesini bekliyor.

Wolfe Research’ün Metal ve Maden Araştırma Analisti Timna Tanners bu tahmine katılarak 2023 yılında yeni kapasitelerin devreye girmesine rağmen yassı mamul arzının yatay seyrettiğini, devreye giren yeni kapasitelerle birlikte 2025 yılında hurda talebinin artması durumunda üretim maliyetlerinde görülecek artışın müşterilere yansıtılamayacağını ifade etti.

Analistlere göre ABD’deki seçimler, küresel çatışmalar ve AHMSA’nın 2024 yılında üretime başlayıp ABD’deki arz fazlasını artırma ihtimali belirleyici olacak.

Citi’nin Amerika Metal ve Maden Departmanı Müdürü Alex Hacking ise 2024 yılında talebin kredi sıkıntılarına bağlı olarak 2023’e kıyasla daha zayıf olacağını söyledi. Hacking, inşaat ve genel imalat sektörlerinin daha zayıf olduğunu ve bazı göstergelerin ABD ekonomisinin önemli ölçüde güç kaybedeceğine işaret ettiğine dikkat çekti.

Bir sonraki Tampa Çelik Konferansı’nın tarihinin birkaç ay içinde duyurulması bekleniyor.