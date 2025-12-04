 |  Giriş 
Taigang Stainless Steel, Taigang Group ile hammadde tedarik anlaşması imzalayacak

Perşembe, 04 Aralık 2025 10:32:18 (GMT+3)   |   Şanghay

Shanxi eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik üreticisi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., ortağı Taigang Group ile Hammadde ve Yardımcı Malzeme Tedarikine İlişkin Çerçeve anlaşması imzalayacağını duyurdu. Bu doğrultuda Taigang Group, Taigang Stainless Steel’e demir cevheri, pelet ve diğer girdi mamuller de dahil olmak üzere çeşitli hammaddeleri tedarik edecek.

Şirket, söz konusu çerçeve anlaşmasıyla 2026 yılında gerçekleşecek işlem hacminin yaklaşık 9,2 milyar RMB (1,3 milyar $) seviyesinde olacağını öngörüyor. Bu tutar, şirketin son belirtilen net varlıklarının %5’inden fazlasına denk geliyor.  


