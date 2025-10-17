Al Yamamah Steel 380 kilovoltluk elektrik iletim hattı için çelik kule tedarik edecek

Suudi Arabistan merkezli çelik üreticisi Al Yamamah Steel Industries Company, altyapı geliştirme hizmetleri tedarikçisi Larsen & Toubro Saudi Arabia LLC ile ülkenin merkez bölgesinde inşa edilecek 380 kilovoltluk iletim hattı projesi için çelik kule tedarik etmek üzere 106,44 milyon SAR (28,38 milyon $) değerinde bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Anlaşma detayları ve süresi

Anlaşmaya göre Al Yamamah Steel, yüksek gerilim elektrik iletim altyapısını destekleyen çelik kuleler üretecek ve tedarik edecek. Süresi bir yıl olan anlaşma doğrultusunda çelik kule tedarikinin 2026 yılı Mart ayında başlaması planlanıyor.

Şirket, projenin finansal etkisinin teslimatlarla birlikte 2026 yılının ilk çeyreğinde görülmeye başlayacağını belirtti.