Peru’nun demir cevheri üretimi Şubat ayında %9,3 düştü

Perşembe, 08 Nisan 2021 10:59:36 (GMT+3) | Sao Paulo

Peru’nun Madencilik ve Enerji Bakanlığı (Minem) tarafından yayımlanan rapora göre, bu yılın Şubat ayında Peru’nun demir cevheri üretimi, Ocak ayında kaydedilen 1,12 milyon mt’a kıyasla %21,3 ve yıllık bazda %9,3 düşüşle 888.450 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise, Peru’nun demir cevheri üretimi yıllık %2,1 artışla 2,01 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ülkenin başlıca demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru, Şubat ayında ülkedeki toplam demir cevheri üretiminin %97,9’unu oluşturdu.