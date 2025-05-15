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Stegra ve LKAB pelet teslimatlarına yönelik testler yürütecek

Perşembe, 15 Mayıs 2025 11:09:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Eski adıyla H2 Green Steel olarak bilinen İsveç merkezli Stegra, demir yolunda devam eden çalışmaların tamamlanacağı önümüzdeki yılın sonunda pelet teslimatlarına yönelik ortaklaşa testler yürütmek amacıyla yerel demir cevheri üreticisi LKAB ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu.

Stegra, LKAB’den temin edeceği peletleri yeşil hidrojen, yeşil sünger demir ve yeşil çelik üreteceği Boden tesisinde kullanacak ve bu sayede karbon salımını azaltacak. İnşası devam eden Boden tesisinin 2026 yılında devreye alınması planlanıyor.

LKAB ile imzalanan anlaşmaya ilişkin konuşan Stegra CEO’su Henrik Henriksson, “Stegra olarak İsveç’in arzını güvence altına alacak ve yeşil dönüşümdeki konumunu güçlendirecek uzun soluklu bir iş birliğinin başlangıcı olmasını umuyoruz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Pelet Hammaddeler İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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