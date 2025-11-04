 |  Giriş 
SteelAsia hurda geri dönüşüm tesisini geçici süreliğine askıya aldı

Salı, 04 Kasım 2025 15:35:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Filipinler merkezli çelik üreticisi SteelAsia Manufacturing Corporation, Filipin Nükleer Araştırma Enstitüsünün (PNRI) Zannwann International Trading Corp. tarafından ihraç edilen ve radyoaktif madde içerdiği öne sürülen 23 konteyner çinko tozunun imhasını üstlenmesi yönündeki emrinin ardından Calaca hurda geri dönüştürme tesisindeki faaliyetleri gönüllü olarak askıya aldığını açıkladı. Şirket, söz konusu sevkiyatla hiçbir bağlantısı bulunmadığından malzemeleri imha etme sorumluluğunun kendilerine ait olmadığını, yine de şeffaflık sağlamak ve kapsamlı denetimlerin yapılabilmesine olanak tanımak amacıyla faaliyetleri askıya aldığını ifade etti. Eylül ayının sonunda Endonezya tarafından reddedilen konteynerler Zannwann’a iade edilmiş olsa da PNRI, SteelAsia’yı kaynak olarak gösterdi.

Önemli noktalar

  • SteelAsia, çinko tozunun kendi faaliyetlerinden kaynaklanmadığını ifade etti. Şirket, ihraç etmek üzere çinko tozu değil çelik çubuk üretiyor.
  • Radyoaktif atık yönetimi için herhangi bir teknik yeterliliğe veya lisansa sahip olmadığını bildirdi.
  • Şirketin tüm hurda girdileri radyasyon testine tabi tutuluyor ve hiçbiri pozitif sonuç vermedi. Radyasyon izleme ekipmanları PNRI gözetiminde kalibre ediliyor.
  • SteelAsia, bu haksız suçlamanın Calaca sanayi bölgesini ekonomik aksama ve istihdam kaybı riskine sokmanın yanı sıra yatırımları caydırdığını vurguladı.

Askıya alma ve etkileri

SteelAsia, Calaca hurda geri dönüşüm tesisindeki faaliyetleri gönüllü olarak askıya alsa da herhangi bir kontaminasyon olduğunu kabul etmedi. Şirket, PNRI’ın emrini “yasadışı, temelsiz ve bilimden uzak” olarak nitelendirerek, bunun Calaca bölgesinde sanayi ve istihdam üzerindeki olası etkileri konusunda uyardı.

SteelAsia, gözetim emri uygulanırsa önde gelen hurda geri dönüşüm tesisinin kapatılmasına, Filipinler çelik sektöründe yatırımların durmasına ve inşaat sektöründe aksaklıklara yol açabileceğini belirtti.


Etiketler: Filipinler Güneydoğu Asya 

