Filipinler kalaylı siyah levhaya uygulanan ithalat vergisini kaldırdı

Çarşamba, 12 Kasım 2025 11:28:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Filipinler hükümeti, yerel gıda işleyicilerinin üretim maliyetlerini düşürme ve çelik sac kullanan üreticiler için yeterli hammadde tedarikini sağlama hedefiyle tüm ülkelerden kalaylı siyah levhaya uygulanan ithalat vergilerini resmen kaldırdı.

Bu önlem, konserve ürünlerinde kullanılan teneke levhanın üretiminde önemli bir hammadde olan kalaylı siyah levhaya uygulanan ithalat vergisini üç yıl süreyle %3’ten sıfıra indiriyor. Karar, vergideki düşüşün rekabet gücünü ve tüketicilerin alımlarını artıracağını ifade eden Ulusal Ekonomi ve Kalkınma Kurumu ve Gümrük Komisyonunun tavsiyeleri doğrultusunda alındı.

Cumhurbaşkanlığı makamı, istikrarlı ve uygun fiyatlı kalaylı siyah levha arzının gıda güvenliği ve endüstriyel toparlanma için önem taşıdığını vurguladı. Söz konusu önlemle konserve ve paketleme üreticilerinin maliyetlerinin düşürülerek fiyat artışlarının önlenmesi ve küresel çelik piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen yerel sektörlere fayda sağlanması hedefleniyor. 


Etiketler: Levha Kaplamalı Yassı Ürünler Filipinler Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

