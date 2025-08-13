Spartan UK yeni kurulacak nükleer santrale 1.600 mt çelik sac tedarik edecek

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, İngiltere merkezli haddehanesi Spartan UK’in Suffolk kıyısında inşa edilecek Sizewell C adlı yeni nükleer santral projesine 1.600 mt çelik sac tedarik edeceğini açıkladı. İngiltere’nin en iddialı temiz enerji projelerinden biri olan Sizewell C ülkenin karbonsuzlaşma planlarında önemli bir rol oynuyor.

İngiltere’nin yeşil enerji dönüşümünde büyük adım

Sizewell C santralinin faaliyete geçtiğinde 6 milyon adet haneye yetecek temiz elektrik üretmesi bekleniyor. İnşaatın en yoğun döneminde ise projenin 10.000 kişiye kadar istihdam yaratacağı öngörülüyor; bu da hem bölgesel hem de ulusal ekonomiye önemli bir katkı sağlayacak.

Spartan UK Satış Müdürü Ian Robinson sac üretimi için nihai ölçülerin alındığını ve planlamanın yapıldığını belirtti. Çelik siparişi iki aşamada teslim edilecek olup 800 mt’luk ilk parti 2025’in Ağustos ayında, geriye kalan 800 mt ise 2025’in üçüncü çeyreğinde sevk edilecek.