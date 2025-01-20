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Slovenian Steel Group, S. Arabistan destekli silisli sac projesi ile Körfez ülkelerine açılacak

Pazartesi, 20 Ocak 2025 12:03:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Slovenya merkezli çelik üreticisi Slovenian Steel Group (SIJ), Suudi Arabistan’da silisli sac tesisi inşasına yönelik Suudi Arabistan hükümetiyle anlaşmaya vardı. Söz konusu tesisin SIJ’in yurt dışındaki ilk yatırımı olacağı bildirildi.

1,54 milyar $’lık yatırım projesini çoğunlukla Suudi Arabistan hükümetinin finanse edeceği ve SIJ'in de teknik bilgisi ile yüksek teknoloji çözümlerini sağlayacağı ifade edildi. Bununla birlikte Ras Al-Khair sanayi merkezinde SIJ ve Suudi mühendislik şirketi Wahaj tarafından ortaklaşa hayata geçirilecek proje kapsamında silisli sac tesisinin yanı sıra yüksek kalite sıcak şerit tesisi kurulacağı da öğrenildi.

Projenin 2029 yılında faaliyete alınması bekleniyor.


Etiketler: Yassı Ürünler S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

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