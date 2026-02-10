Sims Limited Houston hurda faaliyetlerini konsolide ediyor

Avustralya merkezli metal geri dönüşüm şirketi Sims Limited, Houston’daki hurda faaliyetlerini konsolide etmeye yönelik daha geniş bir plan kapsamında Teksas, Houston merkezli Tri Coastal Trading’in varlıklarını 66,5 milyon $ karşılığında satın alma konusunda anlaşmaya vardığını ve aynı zamanda yakın konumdaki faaliyette olmayan varlığı Mayo Shell’i satmak üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Sims Limited, söz konusu işlemin Houston’daki hurda faaliyetlerini konsolide etme ve işletme maliyetlerini düşürme yönünde kilit bir adım olduğunu belirtti. Mayo Shell’in satışından elde edilecek gelirin Tri Coastal Trading’in varlıklarının satın alınmasını büyük ölçüde finanse etmesinin beklendiği ifade edildi.

Sims Limited'ın dış piyasalara erişimi kolaylaşıyor

Sims Limited’e göre Tri Coastal Trading yılda 350.000 mt’un üzerinde işlenmiş hurda sevkiyatı gerçekleştiriyor. Anlaşma kapsamında Sims’in Houston’daki hurda faaliyetleri Tri Coastal Trading sahasında toplanacak. Bu konsolidasyon kapsamında Sims, Tri Coastal Trading’in Enstructure LLC ile Houston’un Galena Park sanayi bölgesinde yer alan liman yanı araziye ve güvenli bir deep sea rıhtımına münhasır erişim sağlayan mevcut hizmet anlaşmasını devralacak.

Sims Limited, Enstructure tarafından işletilen rıhtımda faaliyetlerini konsolide ederek önemli ölçüde operasyonel ve idari maliyet tasarrufu sağlayacağını açıkladı. Rıhtımın ayrıca Sims’in lojistik kabiliyetlerini geliştirerek hurdanın kamyon, demir yolu, mavna ve yük gemileri yoluyla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara sevkiyatına imkân tanıyacağı belirtildi. Enstructure hizmet anlaşmasının 18 yıl daha süreceği ve iki adet beşer yıllık uzatma opsiyonu içerdiği kaydedildi.

Anlaşma sonucunda AVFÖK değerinde artış

Entegrasyonun tamamlanmasının ve iki işletme arasında iş birliğinin hayata geçirilmesinin ardından Sims Limited mevcut hurda faaliyetleri de dahil olmak üzere Houston’daki toplam AVFÖK değerinin güncel hurda satış fiyatları doğrultusunda 25 milyon $’ın üzerine çıkacağını öngörüyor.

Satın almaya ilişkin değerlendirmede bulunan Sims Limited CEO’su ve Genel Müdürü Stephen Mikkelsen, “Houston faaliyetlerimiz için bir süredir çözüm arayışı içindeydik. Bu büyük bir pazar. Houston, ABD’nin dördüncü en büyük şehri ve Teksas 2,5 trilyon $ gayrisafi milli hasıla ile ABD’de ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca petrol ve enerji gibi metal yoğunluğu yüksek ağır sanayilere ev sahipliği yapıyor. Son iki yılda Houston birimimizi toparlama konusunda önemli ilerleme kaydetmiş olsak da nihai potansiyelimiz her zaman deep sea rıhtım eksikliği nedeniyle sınırlı kalmıştı. Bu durumu yalnızca Mayo Shell sahamızda ciddi bir sermaye harcaması yaparak aşabilirdik. Tri Coastal Trading bu soruna ideal bir çözüm sunuyor. Anlaşma sayesinde Houston’daki tüm arazilerimizi satışa açacak, mevcut tesislerde önemli sermaye harcamalarından kaçınacak ve ton başına maliyetimizi ciddi ölçüde düşüreceğiz,” ifadelerini kullandı.