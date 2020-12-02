Simon Yu: Çin 2021 yılında 10 milyon mt hurda ithal edebilir

Çarşamba, 02 Aralık 2020 18:00:06 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında sanal olarak gerçekleşen 15. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"ın ikinci gününde konuşan Çinli üretici Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.’nin başkan yardımcısı Simon Yu, Çin çelik sektörüne dair bilgileri ve önümüzdeki döneme dair beklentilerini katılımcılarla paylaştı.

Bu yılı Çin çelik sanayi için üretim ve talebin arttığı bir yıl olarak tanımlayabileceğini belirten Yu, Ocak-Ekim döneminde ülkede ham çelik üretiminin yıllık %5,5 artışla 874 milyon mt seviyelerinde kaydedildiğini söyledi. Çin’in yılın üçüncü çeyreğinden itibaren salgının etkilerinden toparlanmaya başlayarak geçtiğimiz yıllarda görülmeyen üretim seviyelerine eriştiğini ve yılın tamamı için yıllık %5 artışla 1,04 milyar mt’luk bir üretim beklendiğini ifade etti. Tüketime bakıldığında ise, aynı dönemde ülkede ham çelik tüketimi yıllık %10 artışla 861 milyon mt oldu.

Yu, ham çelik fiyat endeksinin pandemiden dolayı Mart ve Nisan aylarında 100 puanın altına indiğini, fakat Mayıs ayından itibaren tekrar arttığını ve Kasım sonunda 113 puana ulaştığını söyledi. Hammadde sektöründe ise Çin, Ocak-Ekim döneminde yıllık %11,2 artışla 975,2 milyon mt demir cevheri ithal etti. Ülkenin hurda ithalatı ise aynı dönemde %6,5 artışla 213 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yu, Çin’in 2021 yılında tekrar hurda ithalatına başlayıp başlamayacağına yönelik bir soruyu ise şöyle yanıtladı: “Önümüzdeki yılın başlarında, prosedürlerin tamamlanmasıyla Ocak ayında tekrar hurda ithalatına başlayacağımızı düşünüyoruz. Bu ithalat Çin pazarına faydalı olacaktır ve rekabetçiliğimizi artıracaktır. 10 yıl önce 13 milyon mt hurda ithal etmiştik, 2021 yılı için 10 milyon mt civarında ithalat gerçekleştireceğimizi düşünüyorum, çok büyük bir ithalat olmayacaktır. Yine de bu durum global piyasada hammadde fiyatlarını destekleyecektir.”

Çin’in nihai mamul ithalatına bakıldığında, Yu’nun paylaştığı bilgilere göre, ithalat Ocak-Ekim döneminde ithalat yıllık bazda %73,9 artışla 17,01 milyon mt seviyesinde gerçekleşti ve yılı %60’lık bir artışla 19,7 milyon mt ile kapatması bekleniyor. Sıcak sac ithalatı miktar bazında artarken, fiyatlarda düşüş gözlendi. Yarı mamul ithalatı ise, pik demir, doğrudan indirgenmiş demir ve kütükten oluşmak üzere, Ocak-Eylül döneminde yıllık %708 arttı ve 20,61 milyon mt seviyesine ulaştı.

Yu, aynı dönemde Çin’in çelik ihracatının salgının da etkisiyle ardı ardına beşinci yıl düşüş kaydettiğini belirtti. Bu yıl ülkeden yapılan nihai mamul ihracatının %16’lık bir düşüşle 54 milyon mt seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu yılın genelinde bakıldığında, Yu’ya göre Çin salgına yönelik etkili önlemleri sayesinde global ekonomide toparlanan tek ülke oldu ve hükümetin ekonomiyi canlandırmaya yönelik planları da iç piyasada görünür çelik talebini artırdı. Dolayısıyla fiyatlar da toparlandı. Ülke, ihracatının azalması ve ithalatının artması sonucu net ithalatçı konumunda yer aldı.

Katılımcılarla önümüzdeki döneme dair beklentilerini de paylaşan Yu, Çin ekonomisinin son çeyrekte daha iyi bir büyüme kaydetmesini, yuanın değer kazanmaya devam etmesini ve IMF’in tahminlerine göre Çin ekonomisinin yılı %1,9 büyümeyle kapatmasının ve 2021 yılında %8,2’lik bir büyüme kaydetmesinin beklendiğini söyledi. Bu büyüme beklentileri ABD, İngiltere, BDT için beklentilerin çok üzerinde. Fiyatlar için ise Yu, ortalama çelik fiyatlarının ilk yarıda hafifçe artacağını, fakat yılın ikinci yarısında zayıflama ihtimali olduğunu söyledi.