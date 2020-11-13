Çin’in otomobil satıcılarının stok uyarı endeksi Ekim ayında hafifçe arttı

Cuma, 13 Kasım 2020 14:05:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil Satıcıları Birliği'ne göre (CADA), Ekim ayında Çin’in otomobil satıcıları stok uyarı endeksi, Eylül ayında kaydedilen %54’e kıyasla 0,1 puan artarak ve geçen yılın aynı ayında kaydedilene kıyasla 8,3 puan düşerek %54,1 oldu.

CADA’ya göre, Ekim ayı geleneksel olarak yoğun geçen aylardan biri olduğundan, otomotiv piyasası otomobil üreticileri tarafından uygulanan teşvikler nedeniyle iyi bir performans gösterdi. Ancak, bu ay Çin’in kuzeyinde hasat mevsimi olması kırsal bölgelerdeki müşterilerin otomobil alımına olan ilgisini olumsuz etkiledi. Çin’in bazı bölgelerinde nadir olarak görülen Corona virüsü vakaları da otomotiv piyasası üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

Yılsonu yaklaşırken, otomobil üreticileri daha fazla stok alımı yapmalarını talep edeceğinden, otomobil bayileri stoklardan güçlü bir şekilde etkilenecek. Otomobil satıcıları, araçların satış fiyatlarını düşürerek satışlarda promosyona gidebilir. Bu da kâr marjlarını sınırlayacak.