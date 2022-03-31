Tangshan bugün itibarıyla tam karantina uygulamasını kaldırdı

Çin’in başlıca çelik üretim merkezi Tangshan yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 22 Mart tarihinde uygulanmaya başlanan tam karantinanın bugün itibarıyla kaldırıldığı belirtildi. Ancak vatandaşlardan koronavirüs önlemlerine uymaya devam etmesi talep edildi.
Tam karantinanın kaldırılmasıyla birlikte bölgede çelik üretimi ve çelik talebi artış gösterecek.
Tangshan’ın ham çelik üretimi geçtiğimiz yıl 131,11 milyon mt seviyesinde yer almıştı. Söz konusu rakam Çin’in toplam üretiminin yaklaşık %13’üne denk geliyor.