CAP Acero Çin’den ithal çubuğa yönelik antidamping soruşturması talebini geri çekti

Çarşamba, 02 Haziran 2021 12:14:31 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, CAP Group’un bağlı kuruluşu, Şili merkezli çelik üreticisi CAP Acero, Şili Fiyat Deformasyonu Kurulu’na (CNDP) gönderdiği antidamping soruşturması talebini geri çekti.

Şirket, çeşitli etkenler ve piyasa koşullarının soruşturma taleplerini destekleyebilmeleri için somut delil göstermelerini imkansız kıldığını belirtti. Söz konusu etkenler arasında, Çin hükümetinin son zamanlarda çelik ihracatına uyguladığı vergi ve pandemi sürecinde artan hammadde fiyatları yer alıyor.

Şili hükümeti bu yılın Ocak ayında, öğütücü bilye yapımında kullanan ithal çubuğa antidamping vergisini uygulamama kararı almıştı.

CNDP, CAP Acero’nun talepte bulunduğunda, ürünün ithal edildiği fiyatı belirlemek için yeterli veri sunmadığını dile getirmişti. Şirket, CNDP’nin teknik detaylara takılması sebebiyle antidamping vergisini uygulamadığını savunmuştu. Kurul, CAP Acero’nun talebi üstüne, andidamping soruşturmasının 25 Mayıs’ta sonlandırıldığını belirtti.