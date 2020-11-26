Şili’nin Çin’den ithal çelik öğütücü bilyeye yönelik antidamping soruşturması sona erdi

Perşembe, 26 Kasım 2020 11:01:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Fiyat Bozunum Komisyonu (CNDP), Çin’den ithal çelik öğütücü bilyeye, yerel üretici Moly-Cop S.A’nın talebi üzerine başlattığı antidamping soruşturmasını sonlandırdı.

Moly-Cop S.A, CNDP’nin söz konusu ürüne %7 oranında antidamping vergisi getirilmesini veya “konuyla alakalı herhangi bir önlem” almasını talep etmişti.

Komisyon, mevcut damping marjının çok küçük olduğunu ve bu nedenle antidamping vergisi uygulamayacağını belirtti. Söz konusu ürün 7326.1110 kodu altında kayıtlı.

Moly-Cop S.A, çelik öğütücü bilyeye antidamping vergisi getirilmesine dair talepte bulunduğu dönemde, ürünün Çin’den ithalatının 2019 yılında %8,9 arttığını, ancak söz konusu ürünün yerel satışlarının yıllık %16,6 düştüğünü ifade etmişti. Şilili üretici, Şili çelik öğütücü bilye piyasasının, Çin’den yapılan ithalatla zarar gördüğünü ileri sürdü.

Ancak CNDP, ülkede söz konusu ürünün üç önemli üreticisi olan Moly-Cop S.A, Magotteaux Chile S.A ve Aceros Chile S.A’nın toplam çelik öğütücü bilye üretiminin %86’sını oluşturduğunu söyledi.

CNDP, Feifan, Goldpro, Huazheng, Iraeta, Longte ve Xingcheng’ten yapılan ithalatın damping marjının %2’nin altında, Jinchi ve Zhaojin’den yapılan ithalatın da Şili’nin toplam çelik öğütücü bilye üretiminin %3’ünden azına denk geldiğini belirtti.