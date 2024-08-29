Şili merkezli Grupo CAP ikinci çeyrekte net zarar kaydetti

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP, bu yılın ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 168,14 milyon $ net zarara kıyasla 311,94 milyon $ net zarar elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışlarının değeri yıllık bazda %12 düşüşle 607,58 milyon $’a inerken brüt kârı %61,9 düşüşle 148,49 milyon $ seviyesinde kaydedildi. AVFÖK’ü ise %68,2 artışla 213,8 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Şirketin demir cevheri üretimi %11 düşüşle 3,8 milyon mt olurken Huachipato tesisinde çelik üretimi %32 düşüşle 128.000 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin çelik çözümleri biriminin işlediği çelik tonajı ise %20 düşüşle 57.000 mt oldu.

Şirket, net zararının çelik fiyatlarının düşük seyretmesinin bir sonucu olduğunu, bu durumun ise Çinli üreticilerin dampingli fiyatlarla satış yapmasından kaynaklandığını belirtti. Bu yüzden şirket, Huachipato tesisinde üretimi sonlandırma kararı aldı.