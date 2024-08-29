Brezilya Temmuz ayında nihai mamullerin net ithalatçısı olmaya devam etti

Temmuz ayında Brezilya, 139,4 milyon $ değerinde 171.100 mt nihai mamul ihraç ederken, 230,6 milyon $ değerinde 287.300 mt ithalat yaptı.

Haziran ayında ülke, 55,7 milyon dolar $’lık 63.500 mt ihracat ve 197,5 milyon $’lık 248.100 mt ithalat gerçekleştirmişti.

2024'ün ilk yedi ayında Brezilya 835,4 milyon $ değerinde 963.000 mt nihai mamul ihraç ederken, 1,57 milyar $ değerinde 1,991 milyon mt'luk ithalat yaptı.

Temmuz ayında yapılan nihai mamul ithalatının %43'ünü kaplamalı mamuller oluştururken, ihracatın %51'ini sıcak haddelenmiş mamuller temsil etti.

Yeni devreye alınan ithalat kotası uygulaması ve ithal ürünlerden bazılarının daha yüksek vergiye tabi olması sebebiyle yılın son çeyreğinde Brezilya’nın net ihracatçısı konumuna gelmesi bekleniyor.

Öte yandan yarı mamuller dahil edildiğinde Brezilya, Temmuz ayında ihracatın ithalatı %132 geçmesiyle net ihracatı olarak görünüyor.