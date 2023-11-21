Shougang: Silisli çelik üretimi 2025’e kadar 2,3 milyon mt’a çıkacak

Salı, 21 Kasım 2023 10:31:43 (GMT+3) | Şanghay

Pekin merkezli Shougang Co., Ltd, elektrikli araçlar için silisli çelik tesisindeki üretimin 2022 yılında faaliyete geçtiğinden beri sorunsuz şekilde devam ettiğini ve taneleri yönlendirilmemiş yüksek kalite silisli çelik kapasitesinin 550.000 mt’a çıktığını açıkladı. Bununla birlikte tesisin yüksek performanslı taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretim hattı da bu yıl faaliyete başladı ve taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretim kapasitesi 90.000 mt’a yükseldi. Öte yandan yüksek kaliteli silisli çelik tavlama projesi kapsamındaki yeni asitleme hattı ve iki devamlı tavlama hattı da 2024 yılında devreye girip şirketin silisli çelik üretim kapasitesini artıracak.

Bu yılın ilk dokuz ayında şirketin çelik üretiminin %64’ünü yüksek kaliteli silisli çelik üretimi oluşturdu. Şirketin silisli çelik üretim kapasitesinin 2025 yılına kadar 2,2-2,3 milyon mt’a çıkması ve yüksek kaliteli ürünlerin bu tonajın %70’inden fazlasını meydana getirmesi bekleniyor.