Shandong Steel ilk yarıda kâra geçmeyi bekliyor

Çinli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Company Ltd, bu yılın Ocak-Haziran dönemi için 293 milyon RMB (41 milyon $) brüt kâr beklediğini bildirdi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,061 milyar RMB brüt zarar açıklamıştı. Aynı zamanda, ana ortaklığa ait net kârın da 12,71 milyon RMB (1,8 milyon $) seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu rakam 968 milyon RMB net zarar olarak kaydedilmişti.

Şirketin zarardan kâra geçmesindeki başlıca nedenin, pazarda kârlılık açısından avantajlı olan ürünleri üreten hatlarının yılın ilk yarısında tam kapasiteyle çalışması olduğu belirtildi. Ayrıca, Shandong Steel’in piyasa eğilimlerini doğru tahmin ederek fırsatları değerlendirdiği ve çelik üretim maliyetini ton başına 60 RMB’nin (8,4 $/mt) üzerinde düşürdüğü ifade edildi.