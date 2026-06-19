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Çinli SGJT Danieli’nin QSP-DUE teknolojisiyle yeni üretim eşiğini aştı

Cuma, 19 Haziran 2026 11:50:30 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Çinli çelik üreticisi Shougang Jingtang United Iron & Steel’in (SGJT) QSP-DUE® teknolojisi sayesinde yeni kilometre taşlarına ulaştığını ve yassı çelik ürünlere yönelik doğrudan döküm ve haddeleme alanındaki konumunu daha da güçlendirdiğini açıkladı.

Danieli’ye göre SGJT’deki QSP-DUE tesisi, faaliyete geçmesinden bu yana 10 milyon mt’un üzerinde sıcak haddelenmiş çelik üreterek uzun vadeli operasyonel güvenilirliğini, yüksek verimliliğini ve istikrarlı ürün kalitesini kanıtladı.

Tedarikçi ayrıca söz konusu tesisin tek bir haddede, tamamen kesintisiz modda, 0,8 mm ve altındaki kalınlıklarda ve 0,7 mm’ye kadar inen seviyelerde 420 mt’un üzerinde sıcak rulo sac ürettiğini belirtti. Danieli, ultra ince ebatlarda bu seviyede üretim tonajlarına ulaşılmasının yassı çelik üretiminde kullandığı teknolojilerin başarısını kanıtladığını ifade etti.

SGJT’nin tesisi dünya genelinde halihazırda faaliyet gösteren veya yapım aşamasında olan birkaç QSP-DUE kurulumundan biri olup Danieli’nin gelişmiş yassı çelik üretim teknolojilerine yönelik genişleyen tedarik portföyüne katkı sağlıyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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