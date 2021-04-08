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Shandong 2021-25 döneminde 18,76 milyon mt çelik üretim kapasitesini devre dışı bırakacak

Perşembe, 08 Nisan 2021 14:57:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Shandon eyaleti yetkilileri, 2021-25 döneminde eyalette 18,76 milyon mt çelik üretim kapasitesi ve 13,97 milyon demir eritme kapasitesi devre dışı bırakmayı planladıklarını açıkladı. Öte yandan eyalet hükümeti, yüksek fırın ve konvertöre dayalı üretim modelinden elektrik ark ocaklı üretime geçmeyi teşvik ediyor ve 2025 yılının sonunda yüksek fırın ve konvertörlerin %10’unun dönüşümünü tamamlaması bekleniyor. Öte yandan, Shandong eyaleti 2025 yılı sonuna kadar 2,95 milyon mt koklaştırma kapasitesini de devre dışı bırakmayı planlıyor. 

Bu değişimlerin sonucu olarak, hurda talebinin 2021-25 döneminde artaması bekleniyor.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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