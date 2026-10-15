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Shagang Group: Çin çelik sektörü halen köklü bir değişim sürecinde

Perşembe, 15 Ekim 2026 09:52:28 (GMT+3)   |   Şanghay

13 Ekim tarihinde Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Jiang Wei, Başkan Yardımcıları Luo Tiejun ve Liu Andong ile Genel Sekreter Yardımcıları Feng Chao ve Wang Bin, Jiangsu eyaleti merkezli çelik üreticisi Shagang Group'u ziyaret etti.

Shagang Group Başkanı Shen Bin, çelik sektörünün halen köklü bir değişim sürecinden geçtiğini ve bu yılın ilk dokuz ayında çelik üreticilerinin faaliyetlerinin genel olarak beklentilerin altında kaldığını belirtti. Çok yönlü baskılarla karşı karşıya kalan üreticilerin iç süreçlerini iyileştirmeye ve rekabet güçlerini artırmaya odaklandığını ifade eden Shen Bin, şirketlerin yerel koşullara uygun politikaların uygulanması, ürün çeşitliliğinin düzenlenmesi ve dijital dönüşüm ile yeşil ve düşük karbonlu üretime geçiş alanlarında ilerleme kaydettiğini söyledi.

Shen Bin, çelik sektöründe arz ve talep arasındaki dengesizlik, arz yapısındaki sorunlar ve verimsiz piyasa çıkış mekanizması gibi köklü yapısal sorunların devam ettiğini belirtti. Teknolojinin yaygınlaşmasının hızlanmasıyla birlikte belirli bir alanda öncü olmanın sağladığı avantajın kısa sürede ortadan kalkabildiğini ifade ederek, arzın belirli alanlarda yoğunlaşarak piyasaya sunulmasının benzer ürünler arasındaki rekabeti daha da artıracağını söyledi.

Öte yandan toplam üretim hacminin sektörün gelişimi için temel oluşturduğunu ve ön koşul niteliği taşıdığını belirten Shen Bin, üretimin aşırı yüksek olması halinde yeşil ve düşük karbonlu üretim, dijitalleşme ve ürün çeşitliliğinin optimizasyonuna yönelik çalışmaların beklenen etkiyi tam olarak gösteremeyeceğini ifade etti.

Shen Bin, Çinli çelik şirketlerinin diğer sektörlerin deneyimlerinden yararlanarak arz ve talep arasında daha ileri düzeyde bir denge kurulmasını sağlayacak sistematik bir yapısal optimizasyon mekanizması oluşturulması gerektiğini söyledi. Ayrıca CISA'nın kapsamlı araştırmalara yönelik olarak sektörle ilgili taraflar arasında kolaylaştırıcı rolünü etkin şekilde üstlenerek sektörün verimsiz rekabet ortamından mümkün olan en kısa sürede çıkmasına yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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