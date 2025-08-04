Severstal çelik sevkiyatlarını hızlandıracak yeni lojistik sahasını açtı

Rus çelik üreticisi Severstal, kalın levha ve yüksek dayanımlı haddelenmiş çelik ürünlerinin kara yoluyla sevkiyatı için yeni bir lojistik sahasını devreye aldı. Bu adım, şirketin nihai ürün sevkiyat kapasitesini artırma ve lojistik süreçlerdeki verimliliği iyileştirme programının bir parçası olarak hayata geçirildi.

Yeni sevkiyat sahası, özellikle Severstal’in POWERS serisi yüksek dayanımlı ve aşınmaya dirençli ürünlerinin taşınması için tasarlandı. Bu ürünler ağır hizmet tipi ticari araç üretimi, kaldırma ve vinç ekipmanları, yol yapım ve iş makineleri ve özel sanayi ekipmanları sektörlerinde yaygın olarak kullanılıyor.