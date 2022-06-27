SEAISI: ASEAN bölgesindeki kapasite artışında Malezya ve Endonezya başı çekecek

Pazartesi, 27 Haziran 2022 17:24:56 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (SEAISI) tarafından 24 Haziran’da gerçekleştirilen “ASEAN Çelik Talebi Tahmini” başlıklı webinarda ASEAN bölgesindeki kapasite artışı projelerine yönelik güncel bilgiler paylaşıldı. Covid-19 pandemisi birçok şirketin geçtiğimiz iki yıl içinde projelerini ertelemesine yol açsa da, bu projelerin çoğunun önümüzdeki birkaç yıl içinde faaliyet geçmesi planlanıyor. Malezya ve Endonezya’nın bölgedeki kapasite artışları konusunda başı çekmesi ve yeni yarı ve uzun mamul tesislerinin ihracata yönelik olması, sıcak sac kapasitelerindeki artışın ise iç piyasadaki ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

SEAISI verilerine göre, Malezya’daki projelerle önümüzdeki yıllarda, Eastern Steel gibi yarı mamul (slab, kütük ve sıcak sac) üretimini 700.000 mt’dan 2023 yılına kadar 2,7 milyon mt’a çıkarmayı planlayan projelerle birlikte çelik kapasitesinin 18,5 milyon mt civarında artması bekleniyor. Şirket daha önce üretimini 5 milyon mt’a çıkarmayı planlamış ancak çeşitli zorluklar sebebiyle bu yıl planlarını revize etmek zorunda kalmıştı. Bir diğer Malezyalı çelik üreticisi Alliance Steel ise mevcut 3,5 milyon mt’luk kapasitesini 10 milyon mt’a çıkarma seçeneğini değerlendiriyor, fakat bunun ne zaman hayata geçirileceği belirtilmedi. Öte yandan WenAn Steel’in Çin’de 10 milyon mt’luk çelik tesisi projesini 2024 yılında devreye alması bekleniyor.

Önceki kapasite genişletme projelerinin çoğunun uzun mamullere yönelik olduğu ve Malezya uzun mamul sektörünün bir kapasite fazlasıyla karşı karşıya geldiği göz önüne alındığında, yerel üreticilerin çoğu üretimlerini ihraç ediyor. Malezya Demir Çelik Sanayi Birliği’ne göre, geçtiğimiz yıl ülkenin çelik ihracatı 2020 yılına kıyasla %25 artarak 7,49 milyon mt’dan 9,38 milyon mt’a yükseldi. Bu artışta 2021 yılında Malezya’nın toplam demir çelik ihracatının %55’ini gerçekleştirdiği ve ihracatını yıllık bazda %47,1 artırdığı Çin pazarı önemli bir rol oynadı.

Bununla birlikte Endonezya’da bu yıl ve önümüzdeki yıllarda tamamlanacak birden fazla proje duyuruldu. Yerel üretimi artırmak ve ülkenin ithalata olan bağımlığını azaltmak amacıyla geçtiğimiz yıl 1,5 milyon mt kapasiteli yeni sıcak şerit tesisini devreye alan PT Krakatau Steel, 1,2 milyon mt kapasiteli slab ve 200.000 mt kapasiteli kütük tesislerini devreye almayı planlıyor. Çelik üretim kapasitesi 3,5 milyon mt seviyesinde yer alan Dexin Steel ise bu yıl 2,5 milyon mt yeni kapasiteyi daha devreye almayı hedefliyor. Ayrıca Gunung Steel ve Hebei Bishi Steel’in de önümüzdeki yıl ham çelik üretim kapasitelerini sırasıyla 1 milyon mt ve 3 milyon mt seviyelerine yükseltmesi bekleniyor. Endonezyalı bir tüccar, “Ülkede yassı mamul üretim kapasitesini artırmaya yönelik projelerin tamamı ithalatı kademeli olarak azaltmaya yönelik. Kütük ve uzun mamul üreticileri ise ihracata yönelmiş durumda,” dedi. Öte yandan ham çelik üretim kapasitesini artırma projeleri yanında üreticiler ayrıca haddeleme yatırımlarını artırmayı da planlıyor.

Öte yandan Vietnam, ülkedeki ilk entegre çelik tesisi olan Formosa Ha Tinh Steel’in faaliyete geçmesinin ardından Endonezya ve Malezya’ya ürün tedarikine başladı. Büyük ölçekli genişleme projeleri arasında, şimdilik yalnızca Hoa Phat Group ham çelik kapasitesini artırmayı planlıyor. Şirket Hoa Phat Dung Quat 2 tesisinde ham çelik kapasitesini, 4,6 milyon mt’u sıcak sac ve 1 milyon mt’u uzun mamulden oluşmak üzere 2025 yılına kadar 5,6 milyon mt artırarak 14 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor. Şirket yeni tesisinde üretime bu yılın başında başlamayı planlamıştı ancak daha sonra planlarını mevcut piyasa koşullarına göre revize etti.

ASEAN çelik sektöründe yatırıma yönelik ilgi yüksek olsa da, göz önüne alınması gereken önemli hususlar var. Piyasa oyuncularına göre bölgedeki çelik talebi ve arzı arasındaki fark daralıyor ve kârlı bir girişim kurmaya yönelik fırsatlar azalıyor. Bir kaynak, “Yatırımcıların finansmanı güvence altına alırken, zarar ve kapasite fazlası olasılığına yönelik riskleri de değerlendirmeleri gerekiyor. Kârlılık, karbonsuzlaşmanın etkileri ve jeopolitik gerilimler gibi yatırımları etkileyebilecek başka konular da var,” şeklinde konuştu.