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Savcılık mahkemeden Samarco davasına yeniden başlanmasını istedi

Cuma, 12 Şubat 2021 10:20:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya savcılığı, Minas Gerais eyaleti mahkemesinden, Samarco’ya yönelik davaya yeniden başlanmasını talep etti. Pelet üreticisi Samarco, Vale ve BHP Billiton’ın yarı yarıya ortaklığı durumunda bulunuyor.

Dava duruşmalarının geçtiğimiz yılın sonlarında Covid-19 nedeniyle durdurulduğunu belirtti. Savcılık, birden fazla duruşma olduğunu, mahkemenin dava sürecine devam edebileceğini ifade etti. Savcılık, Samarco ve yöneticilerine ilişkin suçların “zaman aşımına” uğrayabileceğinden korkuyor.

Samarco, 19 kişinin ölümüne sebep olan Mariana felaketinin ardından beş yıl sonra, Aralık ayı ortasında faaliyetlerine yeniden başladı.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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