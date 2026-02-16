Sarralle Orta Doğulu çelik üreticisi için 800 tonluk soğuk makas ünitesini devreye aldı

İspanyol mühendislik şirketi Sarralle, Orta Doğu’daki önde gelen bir çelik üreticisine tedarik ettiği 800 mt’luk soğuk makas ünitesinin başarıyla devreye alındığını ve üretimin başladığını duyurdu.

Yüksek performanslı inşaat demiri kesimi

Sarralle, 800 mt’luk soğuk makas ünitesinin 16 mm ile 50 mm çap aralığında yüksek performanslı inşaat demiri kesimi için özel olarak tasarlandığını belirtti.

Şirket, söz konusu ekipmanın geniş bir üretim aralığında operasyonel esneklik ve güvenilirlik sağlayacak şekilde geliştirildiğini ve üreticinin endüstriyel ihtiyaçlarını desteklediğini ifade etti.

Ekipman planlanandan önce devreye alındı

Sarralle, devreye alma sürecinin projenin başlangıcında belirlenen tarihten önce, rekor sürede tamamlandığını açıkladı.

Şirket, elde edilen sonucun uygulama metodolojisini, proje planlama yaklaşımını ve sahadaki koordinasyon kabiliyetlerini yansıttığını ve kurulum ile devreye alma sürecine dahil olan ekipler arasındaki iş birliğinin süreçte önemli bir rol oynadığını vurguladı.