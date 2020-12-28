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Şanghay’da ticari konut satışları %8,8 arttı

Pazartesi, 28 Aralık 2020 14:11:36 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Pekin merkezli gayrimenkul araştırma enstitüsü olan China Index Academy (CIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın başından beri Şanghay’da ortalama konut fiyatları, son üç yıl boyunca belirli bir aralıkta dalgalanmasının ardından artış grafiği gösterdi.

CIA’ya göre, Şanghay’da ortalama konut fiyatları 50.000 RMB/m2 (7.653$/m2) seviyesini geçerken, bu yılın ilk 11 ayında yeni konutların ortalama fiyatları %5,68 arttı. Aynı zamanda, 23 Aralık itibarıyla toplam ticari konut satışı yıllık %8,8 artışla 453,9 milyar RMB (69,5 milyar $) seviyesine ulaştı.

2021 yılında, Şanghay’da konut satışlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi, konut fiyatlarının ise artması bekleniyor.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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