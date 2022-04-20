Samarco’nun borç yeniden yapılandırma planı kabul görmedi

Çarşamba, 20 Nisan 2022 09:42:01 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi olan Brezilyalı pelet üreticisi Samarco temsilcileri ve alacaklıları arasında 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilen görüşmede, 2015 yılında Mariana barajının çökmesi nedeniyle ortaya çıkan yaklaşık 10 milyar $ finansal borç konusunda anlaşmaya varılamadı.

2020 yılının Aralık ayına kadar faaliyetlerine ara veren şirket, söz konusu tarih itibarıyla üretimine kademeli olarak başlamıştı. Alacaklılara göre şirketin 2026, Vale ile BHP Billiton’a göre ise 2029 yılına kadar tam kapasiteyle faaliyet göstermesi bekleniyor.

Alacaklıların önümüzdeki 30 günlük süre zarfında Samarco’ya yeni bir teklif göndermesi bekleniyor.