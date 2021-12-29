Samarco’nun alacaklıları borç ödeme planını kabul etmedi

Çarşamba, 29 Aralık 2021 10:13:08 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi Samarco’nun alacaklıları, şirketin borç ödeme planını kabul etmedi.

Alacaklılar tarafından yapılan açıklamada, “Borç ödeme planı Vale ile BHP Billiton’ın çevre yükümlülüklerine ilişkin ödeme yapmak amacıyla kaynakları elden çıkarmaya çalıştığını ve Samarco ile Fundão felaketlerine şirketin sorunu değilmiş muamelesi yaptığını gösteriyor. Öte yandan, planda belirtilen şartlar iki ana hissedarın plandan fayda sağlayacağını açıkça ortaya koyuyor,” sözlerine yer verdi.

Ayrıca, alacaklıların alternatif bir borç ödeme planı sunmayı düşündüğü öğrenildi.