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Samarco ilk çeyreğe yönelik üretim verilerini açıkladı

Perşembe, 24 Nisan 2025 10:02:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2025’in ilk çeyreğinde yıllık %39 artışla 3,2 milyon mt pelet ve demir cevheri ürettiğini açıkladı. Şirket 2020 yılında yeniden üretime başladığından beri çeyreklik bazda en yüksek üretim tonajını kaydetti.

Bahsi geçen çeyrekte demir cevheri ve pelet satışları %15 artışla 2,8 milyon mt’a çıkarken, ortalama pelet fiyatları %20 düşüşle 141,90$/mt seviyesine geriledi.

Demir cevheri ve pelet üretimi önceki çeyreğe kıyasla %11 artış, satışları %4 düşüş ve ortalama pelet fiyatı %2 artış kaydetti.

Şirketin 2015 yılında Fundao barajının çökmesine bağlı olarak adli yeniden yapılandırma süreci devam ediyor.

BHP ile Vale’nin bağlı kuruluşu olan Samarco %60 kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösteriyor. Şirketin 2028 yılında tam kapasiteye ulaşarak 25 milyon mt üretim yapması bekleniyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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