Samarco borçlarını yapılandıracak

Salı, 02 Şubat 2021 10:22:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale ile BHP Billiton’ın %50’şer hissedarı oldukları ortak girişim Brezilyalı pelet üreticisi Samarco, Aralık ayının ortasında faaliyetlerine tekrar başladığı için bir borç yeniden yapılandırma planı düşünüyor.

Medyada yayınlanan haberlere göre Samarco yaklaşık 3,8 milyar $ geciken ödemesini tekrar yapılandıracak. Şirket son beş yıldır faaliyetlerini durdurmuş olduğu için borcunu mevcut büyüklüğüne ve üretim miktarına göre ayarlayacak. Vale’nin tahminine göre 2021 yılında Samarcoa kapasitesinin %26’sını kullanacak.

Haberde ayrıca Samarco’nun çevresel tamirat ve tazminat ödeme planlarındaki belirsizliğin şirket için “sürdürülebilir” bir borç yapılandırma planının nasıl olabileceği konusunda şüphe uyandırdığı belirtildi.