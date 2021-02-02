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Samarco borçlarını yapılandıracak

Salı, 02 Şubat 2021 10:22:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale ile BHP Billiton’ın %50’şer hissedarı oldukları ortak girişim Brezilyalı pelet üreticisi Samarco, Aralık ayının ortasında faaliyetlerine tekrar başladığı için bir borç yeniden yapılandırma planı düşünüyor.

Medyada yayınlanan haberlere göre Samarco yaklaşık 3,8 milyar $ geciken ödemesini tekrar yapılandıracak. Şirket son beş yıldır faaliyetlerini durdurmuş olduğu için borcunu mevcut büyüklüğüne ve üretim miktarına göre ayarlayacak. Vale’nin tahminine göre 2021 yılında Samarcoa kapasitesinin %26’sını kullanacak.

Haberde ayrıca Samarco’nun çevresel tamirat ve tazminat ödeme planlarındaki belirsizliğin şirket için “sürdürülebilir” bir borç yapılandırma planının nasıl olabileceği konusunda şüphe uyandırdığı belirtildi.  


Etiketler: Brezilya  pelet  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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