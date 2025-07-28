Samarco 2025’in ikinci çeyreğinde üretimini artırdı

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2025’in ikinci yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Üretici ikinci çeyrekte çeyreklik bazda %3,2 ve yıllık %22 artışla 3,9 milyon mt toz cevher ve pelet üretti.

Pelet ve toz cevher satışları çeyreklik bazda %2 artışla 3 milyon mt olurken, ortalama fiyatlar %14 düşüşle 121,1$/mt’a geriledi.

2025’in ilk yarısında ise şirketin üretim tonajı %64 artışla 7,1 milyon mt’a çıkarken, satışları %50 artışla 6,8 milyon mt’a yükseldi. Ortalama satış fiyatı ise %23 düşüşle 129,2$/mt oldu.

BHP ile Vale’nin bağlı kuruluşu olan Samarco 2015’te yaşanan baraj felaketinin ardından adli yeniden yapılandırma sürecinin içinde. Şirket 2028’e kadar yıllık 30 milyon mt ile tam kapasitede üretime ulaşmayı planlıyor.