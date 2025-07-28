 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Samarco...

Samarco 2025’in ikinci çeyreğinde üretimini artırdı

Pazartesi, 28 Temmuz 2025 11:17:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2025’in ikinci yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Üretici ikinci çeyrekte çeyreklik bazda %3,2 ve yıllık %22 artışla 3,9 milyon mt toz cevher ve pelet üretti.

Pelet ve toz cevher satışları çeyreklik bazda %2 artışla 3 milyon mt olurken, ortalama fiyatlar %14 düşüşle 121,1$/mt’a geriledi.

2025’in ilk yarısında ise şirketin üretim tonajı %64 artışla 7,1 milyon mt’a çıkarken, satışları %50 artışla 6,8 milyon mt’a yükseldi. Ortalama satış fiyatı ise %23 düşüşle 129,2$/mt oldu.

BHP ile Vale’nin bağlı kuruluşu olan Samarco 2015’te yaşanan baraj felaketinin ardından adli yeniden yapılandırma sürecinin içinde. Şirket 2028’e kadar yıllık 30 milyon mt ile tam kapasitede üretime ulaşmayı planlıyor.


Etiketler: Pelet Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Salzgitter yüksek fırın ve doğrudan indirgeme tesislerinde soğuk aglomerat pelet kullanımını test edecek

29 Tem | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları gevşedi

29 Tem | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları cevher fiyatlarındaki artışla yükseldi, bağlantılar sınırlı

25 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatlarında artış yaşandı

22 Tem | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’de toz cevher fiyatlarındaki toparlanmadan destek buldu, satıcılar fiyatların ...

18 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe yükseldi

16 Tem | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları toz cevher fiyatlarındaki artış ve iyileşen taleple hafifçe yükseldi

11 Tem | Hurda ve Hammadde

Odisha Mining Corporation pelet tesisi kurmayı planlıyor

10 Tem | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yükseliş gösterdi

09 Tem | Hurda ve Hammadde

Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde sertçe düştü

07 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis