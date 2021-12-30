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SAM demir cevheri tenörünü artırmak için manyok kullanacak

Perşembe, 30 Aralık 2021 10:35:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Çinli Honbridge Holdings’in sahibi olduğu Sul Americana de Metais (SAM), üretimini yapacağı demir cevherinin tenörünü artırmak için manyok veya diğer adıyla kasava kullanacağını bildirdi.

Minas Gerais eyaletinde 2,1 milyar $ yatırımla hayata geçirilmesi beklenen projeyle birlikte SAM, yıllık 27,5 milyon mt demir cevheri üretmeyi hedefliyor.

Nişasta bakımından zengin olan manyok, yüzdürme işlemiyle birlikte tenör oranını yaklaşık %66,5’e çıkarabiliyor.

Şirket, yaklaşık %20 tenörlü demir cevherinin tenör oranını artırmak için ayrıştırma işlemi esnasında manyok kullanacak.

SAM’in projesinde kullanmak üzere yıllık 50.000 mt manyok alımı yapması bekleniyor.


Etiketler: demir cevheri  Güney Amerika  hammaddeler  Brezilya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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