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Salzgitter olası doğal gaz tayınlamasından muafiyet istiyor

Perşembe, 18 Ağustos 2022 15:21:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yer alan bir habere göre, Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Rusya’nın doğal gaz tekeli Gazprom tarafından tedarik edilen doğal gazın daha da azalması durumunda potansiyel doğal gaz tayınlamasından muaf olmak için yetkililerle görüşmeler yapıyor. Temmuz ayında Avrupalı müşterileri için fors majör ilan eden Gazprom şu anda Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden, anlaşılan hacimlerin yalnızca beşte birini tedarik ediyor. Diğer bazı büyük şirketlerin de potansiyel doğal gaz tayınlamasından muafiyet istediği konuşuluyor.

Şirketin açıklamasına göre, Rusya’dan tedarik edilen doğal gaz hacimleri son haftalarda yaklaşık %60 azaldı. Üretimi doğal gaz yerine kömürle gerçekleştirmek gibi karşı önlemler ile sanayide ve evlerde doğal gaz tasarrufu yapılmasına yönelik öneriler tartışılıyor. Ayrıca Rusya’dan tedarik edilen doğal gaza orta vadeli bağımlılığı önemli ölçüde azaltmak ve bağımsız olabilmek için kıyılarda sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinin inşasına başlandı. Norveç ve Hollanda’dan doğal gaz ithalatı artırılıyor.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupalı ​​çelik üreticilerine Rusya’dan yapılan doğal gaz tedariki azaldığından Thyssenkrupp üretimini askıya almak zorunda kalabilir.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Üretim Salzgitter 

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