Salzgitter rüzgar türbinlerinde düşük karbonlu çelik kullanımı için GRI Renewable Industries ile iş birliği yaptı

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 12:08:12 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group bağlı kuruluşu Ilsenburger Grobblech GmbH ile İspanya merkezli rüzgar türbini üreticisi GRI Renewable Industries’in rüzgar türbinlerinde düşük karbonlu çelik ürünlerin kullanımı için yenilikçi bir ortaklık anlaşması imzaladığını açıkladı.

Buna ek olarak şirketler çelik kalitelerinin daha da geliştirilmesi için iş birliği yapmayı planlıyor.

Salzgitter’in ortaklık programı, şirketlere SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programının bir parçası olarak 2025 yılının sonundan itibaren üretilecek ve tedarik edilecek yeşil çelik tonajlarını güvence altına alma olanağı tanıyor.