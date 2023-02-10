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Meksika’da çelik sektörü üretici fiyatları Ocak ayında %19,8 düştü

Cuma, 10 Şubat 2023 09:55:53 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (Inegi) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede çelik sektörü üretici fiyatları bu yılın Ocak ayında yıllık %19,8 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda en sert fiyat düşüşleri %29,6 ile sac grubunda meydana gelirken, slab fiyatları yıllık %6,8, filmaşin fiyatları yıllık %7,9 ve çubuk fiyatları yıllık %3,2 azaldı. Galvanizli sac fiyatları ise geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %28,1 düştü.

İmalat sektörüne yönelik üretici fiyatları %4,9 artarak üst üste 110 ay aylık bazda yükselmiş oldu.


Etiketler: Galvanizli Slab Filmaşin Yassı Ürünler Yarı Mamul Uzun Ürünler Meksika Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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