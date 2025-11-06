SAIL Bokaro tesisinde ilk kez tarım makineleri için çelik üretti

Steel Authority of India Limited (SAIL), Bokaro Steel Plant (BSP) tesisinin Hindistan’da ilk kez silisli çelik ve manganez-bor içerikli çelik geliştirerek önemli bir başarıya imza attığını duyurdu.

Yeni geliştirilen taneleri yönlendirilmemiş silisli çeliğin, elektrik motorlarında, jeneratörlerde, küçük güç transformatörlerinde ve hibrit ile elektrikli araç rotorlarında kullanılmak üzere tasarlandığı ve ülkenin özel çelik ürünlerinde kendi kendine yeterliliğinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yeni silisli çeliğe ilişkin teknik detaylar

BSP, 2 No’lu çelik ergitme tesisinde özel tasarlanmış bir bileşim kullanarak 0,5 mm kalınlığında IS 18316 LS kalite yaklaşık 1.100 mt silisli çelik üretmeyi başardı. Süreçte, yüksek süneklik için düşük karbon içeriği ve geliştirilmiş manyetik özellikler için yüksek silikon içeriğinin öne çıktığı belirtildi.

Slablar, sıcak haddeleme tesisinde 2,8 mm kalınlık ve 1.280 mm genişlikte haddelendi. Ardından 3 No’lu soğuk haddeleme tesisinde 0,5 mm’ye düşürülerek yüksek hassasiyet, düzgün yüzey kalitesi ve tutarlı manyetik özellik elde edildi. Ürünün, verimli enerji dönüşümü ve daha düşük güç kaybı sağladığı ifade edildi.

Tarım makineleri için 28MnB5 çeliği geliştirildi

Silisli çeliğin yanı sıra BSP, Hindistan’da ilk kez tarım makineleri ve aşınmaya dayanıklı parçalar için özel 28MnB5 manganez-bor içerikli çeliği geliştirdi.

Ürünün orta derecede karbon, manganez, bor ve kromun dengeli bileşimi sayesinde yüksek dayanım, sertlik ve aşınma direnci sağladığı belirtildi. Ayrıca pulluk uçları, kültivatör bıçakları, diskli tırmıklar, kürekler, kazıcılar ve pençeler gibi tarımsal uygulamalarda yüksek gerilime maruz kalan ekipmanların üretimine uygun nitelikte olduğu aktarıldı.

SAIL’in Bokaro tesisindeki bu adımı, özel çelik segmentlerinde yerli üretim kapasitesinin artırılarak ithalatın azaltılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni geliştirilen çelik ürünlerin, enerji verimliliği yüksek teknolojilerle sürdürülebilir tarım ekipmanları üretimini desteklemesi bekleniyor.