Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Brezilya’nın ABD’ye çelik ihracatını güçlendirecek

Çarşamba, 09 Mart 2022 10:15:58 (GMT+3) | Sao Paulo

Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların her geçen gün artmasının Brezilya çelik sektörünün ABD’ye ihracatını destekleyebileceği söyleniyor.

Brezilya Çelik Birliği Başkanı Marco Polo de Mello Lopes, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar doğrultusunda 232. Madde vergilerine ilişkin ABD ile müzakere kapılarının kesinlikle aralanacağını ifade etti.

Brezilya’nın ABD’nin başlıca slab ihracatçılarından olduğunu ve Brezilya’yı Rusya’nın takip ettiğini belirten Lopez, Ruslarla ticari ilişkilerin sınırlandırılmasına bağlı olarak çelik ticareti akışında bir değişim beklediklerini ekledi.

ABD, Brezilya çıkışlı çeliğe kota uyguluyor. Brezilya ise ABD’ye yaptığı yarı mamul ihracatına getirilen kotaları kaldırmaya çalışıyor.