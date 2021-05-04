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Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Mart ayında aylık %14,8 arttı

Salı, 04 Mayıs 2021 12:39:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli SpetsStal Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl Mart ayında Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı aylık %14,8 artışla 37.770 mt olurken, bu ithalatın değeri aylık %14 artışla 86,82 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Rusya’nın yassı paslanmaz çelik ithalatı %7,7 ve uzun paslanmaz çelik ithalatı %22,7 düşüş gösterdi. Mart ayında, ülkenin soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı %29,7 ve dikişsiz paslanmaz boru ithalatı %72,3 artış gösterirken, kaynaklı paslanmaz boru ithalatı %30,7 ve paslanmaz tel ithalatı %19,2 düştü.

Mart ayında paslanmaz çelik ithalatı %43,3 ile çoğunlukla Çin’den yapılırken, Çin’i sırasıyla %12,5 ile Hindistan, %12,4 ile Endonezya, %7 ile Tayvan ve %4,8 ile Güney Kore izledi.


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