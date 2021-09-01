Rusya çelik ihracat vergilerini uzatmayabilir

Çarşamba, 01 Eylül 2021 16:54:37 (GMT+3) | İstanbul

Yakın zaman önce çelik ürün ihracatına vergi getiren Rus ticaret otoriteleri, söz konusu kısıtlamaların uzatılmayabileceğini söyledi. Bunun ana sebebi, Rusya’da yerel piyasanın fiyatları çoğunlukla kendi belirliyor olması.

Rusya Sanayi Bakanlığı, Temmuz sonunda çoğu çelik ürününe %15 ihracat vergisi getirirken, her ürün için minimum ödeme tutarı da belirledi. Bu önlemin 1 Ağustos ile 31 Aralık tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi. Hükümet, yakın zaman önce söz konusu vergilerin uzatılmasının gerekmeyebileceğini açıkladı. Rusya Sanayi Bakanı Yardımcısı Victor Evtuhov, “İhracat vergilerinin önümüzdeki yıl uygulanacağını düşünmüyorum, buna gerek yok. Yerel fiyatlar düşmeye ve piyasa da sakinleşmeye başladı. Piyasanın ilerde nasıl seyredeceğini tahmin edemeyiz ama şu anda fena durumda değil. İhracat vergileri uzatılabilir de uzatılmayabilir de,” şeklinde konuştu.

Evtuhov, Rusya’nın bugün itibarıyla yerel piyasadaki başlıca ürünlerin fiyatlarını düşürmeyi başardığını söyledi. Buna ek olarak, bazı ürünlerin yerel fiyatları uluslararası pazardakilerin altında yer alıyor. Ancak, en pahalı ürün hurda ve bunun nedeni de hem iç hem de dış piyasalardaki iyi talep.