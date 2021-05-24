Rusya hurda ihracat vergisi konusunda aşama kaydetti

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 17:29:34 (GMT+3) | İstanbul

Rus yöneticiler, asgari €/mt oranını ikiye katlamayı düşündükleri çelik hurdası ihracatından alınan vergiyi düzenleme konusunda ilerleme kaydetti. Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov, makul bir karar almak için, hurda ihracatından alınan vergi oranının 45€/mt’dan 90€/mt’a çıkarılması adına uygun koşulların olup olmadığını değerlendirmesi için bu konuda uzman yetkilileri görevlendirdi. Bakanlığın basın organı yaptığı açıklamada, “Bakanlık, yerel fiyatlardaki artış riskini önlemek ve ülke içerisinde gerekli hurda arzını tutmak adına ihracat vergisinin artırılması gerektiğinin farkında. Ancak asıl soru, artış oranının makul olup olmadığı ve hurda toplayıcıları ile tesislerin çıkarları arasında bir denge sağlayıp sağlamadığı. Sektöre, hurda tekrar düşüşe geçerse verginin de aşağı yönlü düzeltileceğini garanti etmek gerekiyor,” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu yetkililere, vergi artışının şirketlerin kârlılığı ve yatırım hareketliliği üzerinde yaratacağı sonuçları hesaplamaları ve değerlendirmeleri adına iki gün süre verildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu konu hakkındaki bir sonraki toplantı 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Piyasa kaynakları önceden, eğer olumlu sonuçlanacaksa, 31 Temmuz tarihinde sona erecek olan 45€/mt oranındaki mevcut vergiyi değiştirmek için bu kararın Haziran sonuna kadar alınması gerektiğini belirtmişti.