﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Rusya hurda ihracat vergisi konusunda aşama kaydetti

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 17:29:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus yöneticiler, asgari €/mt oranını ikiye katlamayı düşündükleri çelik hurdası ihracatından alınan vergiyi düzenleme konusunda ilerleme kaydetti. Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov, makul bir karar almak için, hurda ihracatından alınan vergi oranının 45€/mt’dan 90€/mt’a çıkarılması adına uygun koşulların olup olmadığını değerlendirmesi için bu konuda uzman yetkilileri görevlendirdi. Bakanlığın basın organı yaptığı açıklamada, “Bakanlık, yerel fiyatlardaki artış riskini önlemek ve ülke içerisinde gerekli hurda arzını tutmak adına ihracat vergisinin artırılması gerektiğinin farkında. Ancak asıl soru, artış oranının makul olup olmadığı ve hurda toplayıcıları ile tesislerin çıkarları arasında bir denge sağlayıp sağlamadığı. Sektöre, hurda tekrar düşüşe geçerse verginin de aşağı yönlü düzeltileceğini garanti etmek gerekiyor,” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu yetkililere, vergi artışının şirketlerin kârlılığı ve yatırım hareketliliği üzerinde yaratacağı sonuçları hesaplamaları ve değerlendirmeleri adına iki gün süre verildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bu konu hakkındaki bir sonraki toplantı 26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Piyasa kaynakları önceden, eğer olumlu sonuçlanacaksa, 31 Temmuz tarihinde sona erecek olan 45€/mt oranındaki mevcut vergiyi değiştirmek için bu kararın Haziran sonuna kadar alınması gerektiğini belirtmişti.


Etiketler: Rusya  hammaddeler  ticaret  kota ve vergiler  hurda  BDT  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  May

Ukrayna hurda ihracatına uygulanan verginin süresini 5 yıl uzattı
18  May

Rusya hurda ihracatına uyguladığı vergiyi 90€/mt’a yükseltebilir
06  May

Rusya’da yerel üreticilerin hurda alım fiyatları Mayıs sonunda artabilir
30  Nis

Rusya yerel hurda piyasasındaki son durum
28  Nis

Rus sıcak sac üreticilerinin keskin yerel fiyat artışlarına dair soruşturma başlatıldı