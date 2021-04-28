Rus sıcak sac üreticilerinin keskin yerel fiyat artışlarına dair soruşturma başlatıldı

Çarşamba, 28 Nisan 2021 17:20:58 (GMT+3) | İstanbul

Rusya Rekabet Kurumu (FAS), yerel yassı mamul üreticileri NLMK, MMK ve Severstal’ın son bir hafta içinde yaptıkları keskin yerel fiyat artışlarının tekelcilik karşıtı yasaya uyup uymadığına dair bir soruşturma başlattı.

Piyasa kaynaklarına göre, FAS üç üreticinin fiyat artışlarının haklı olup olmadığını tespit etmek üzere başlattığı soruşturmayı kendisine iletilen iddialar nedeniyle açtı. Buna ek olarak FAS, üreticilerin sıcak sac fiyat artışlarının yüksek tekel fiyatların özelliklerini taşıdığını tespit etti. Kurum, yassı mamul fiyatlarındaki artışın, hammadde fiyatlarındaki artışa kıyasla daha hızlı olduğunu belirtti. Aynı zamanda, yerel müşterilerin talebi önemli oranda artmadı ve dolayısıyla talep, sıcak sac fiyatlarının bu kadar artması için bir gerekçe olarak gösterilemez. SteelOrbis’e konuşan bir piyasa kaynağı, “Rusya’da bu tarz olaylar zaman zaman gerçekleşir. Bir soruşturma açılacak ve bu durum değerlendirilecektir. Ancak üreticilerin fiyat artışları kurallara uygun şekilde yapıldığı için oldukça olumsuz bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak Rusya merkezli yassı mamul üreticileri, fiyatların artış gösterdiği son birkaç ayda, fiyatlandırma politikalarının yalnızca yerel piyasadaki gelişmelere göre değil, aynı zamanda ihracat rotalarındaki dengeye göre de düzenlendiğini belirtti. Özellikle, AB ve Türkiye’deki fiyatlar istikrarlı ve yüksek artışlar göstererek, tedarikçilerin daha fazla kâr elde etmesini sağladı. Şu anda, Rusya’da iç piyasaya verilen sıcak sac teklifleri 940-1.042$/mt (83.000-92.000 RUB/mt) CPT Moskova aralığında yer alıyor ve fiyat aralığının üst limiti Severstal tarafından teklif ediliyor. En son elde edilen bilgilere göre, dış piyasalara verilen teklifler ise 1.120-1.140$/mt FOB Baltık Denizi ve 1.000-1.020$/mt FOB Karadeniz aralığında yer alıyor. SteelOrbis’e konuşan bir üretici, “Bizim önceliğimiz, daha yüksek ihracat fiyatlarına rağmen hala yerel alıcılar. Ancak fiyatların dengelenmesi gerek,” ifadelerini kullandı.