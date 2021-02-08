Rus OEMK 2020 yılında dökme kütük ihracatında yeni bir rekor kırdı

Pazartesi, 08 Şubat 2021 17:39:34 (GMT+3) | İstanbul

Metalloinvest bünyesinde bulunan ve BDT bölgesindeki başlıca yarı mamul ihracatçılarından biri olan Rusya merkezli OEMK, 2020 yılında yeni bir satış rekoru kırdı. Şirket geçen sene Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Tunus, Çin, İtalya, Danimarka, Kolombiya ve diğer bazı ülkelere toplam 1,4 milyon mt dökme kütük ihraç ederek önceki rekoru yaklaşık 20.000 mt geliştirdi.

Dökme kütük genellikle inşaat, otomobil ve makine üretim endüstrilerinde kullanılan uzun ve şekilli ürünlerin üretimi için kullanılıyor. OEMK Genel Müdürü Sergey Shishkovets, “Bu şirketimiz için önemli bir kilometre taşı. Küresel piyasaya yaptığımız ticari dökme kütük sevkiyatında yine bir rekor kırmamız, metal ürünlerimizin yüksek kalitesini ve rekabetçiliğini gösteriyor,” şeklinde konuştu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, OEMK 2005 yılında faaliyete sokulan ve o zamandan bu yana yaklaşık 12 milyon mt üretim gerçekleştirmiş olan CCM tesisindeki 6 No’lu döküm ünitesinde 150 mm x 150 mm ve 170 mm x 170 mm ebatlarında dökme kütük üretiyor.