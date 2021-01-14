Rizhao Steel, Arvedi kesintisiz şerit üretim tesisinde ilk rulo üretimini gerçekleştirdi

Perşembe, 14 Ocak 2021 11:55:25 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Shandong eyaleti merkezli çelik üreticisi Rizhao Iron and Steel Co., Ltd.’ye 2020 Kasım ayının sonunda tedarik ettiği 5 No'lu Arvedi kesintisiz şerit üretim tesisinde ilk rulo üretiminin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Arvedi kesintisiz şerit üretim tesisi enerji tüketimini %45’e kadar düşürüyor ve karbon salımını azaltıyor. Bağlantılı bir döküm ve haddeleme tesisinde sürekli ve kesintisiz bir şekilde sıvı çelikten sıcak şerit üreten tesis, Rizhao Steel’in yüksek kaliteli ince şerit üretim kapasitesini daha da genişletmesini sağlıyor.

Döküm ve haddeleme tesisi, 0,6 mm’ye kadar kalınlığa ve 1.300 mm’ye kadar genişliğe sahip 2,2 milyon mt ultra ince, yüksek kaliteli sıcak şerit üretecek. Ürün portföyü karbonlu çelik ve yüksek mukavemetli düşük alaşımlı kaliteleri içeriyor.

Rizhao Steel, yaklaşık 15 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip. Şirketin ürün portföyü, sıcak sac, tel, çubuk ve küçük ebatlı I-profilden oluşuyor, ürünler çoğunlukla Çinli müşterilere satılıyor.