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Rio Tinto karbon salımını azaltmak için güneş enerjisi satın alacak

Çarşamba, 24 Ocak 2024 14:41:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci Rio Tinto, Gladstone’daki alüminyum üretim faaliyetlerine enerji sağlamak amacıyla Europen Energy Australia’nın inşa ettiği 1,1 gigavatlık Upper Calliope güneş enerjisi santralinden 25 yıl boyunca temiz enerji alacağını duyurdu.

Upper Calliope santralinin inşasına 2025 veya 2026 yılında başlanması ve inşaatın iki yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Söz konusu santral, Rio Tinto’nun karbon salımını yıllık 1,8 milyon mt düşürmesine yardımcı olacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Rio Tinto geçtiğimiz yıl Batı Avustralya’daki demir cevheri faaliyetlerini karbonsuzlaştırma planı kapsamında Pilbara bölgesindeki yenilenebilir enerji varlıklarına 600 milyon $ daha yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı. Yatırımla birlikte Pilbara’da 2026 yılına kadar 100 megavatlık iki güneş enerjisi santrali ve 200 megavat-saatlik şebeke bağlantılı enerji depolama sistemi inşa edilecek.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Yatırım Rio Tinto 

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