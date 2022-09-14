Prumo Logistica Brezilya’da sıcak briketlenmiş demir tesisleri kurmayı planlıyor

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Açu limanında terminali bulunan Prumo Logistica, limanın hemen yanında yer alan arazide bir veya daha fazla sıcak briketlenmiş demir tesisi kurmayı planlıyor. Söz konusu projeyle karbon salımının azaltılması ve iç piyasa satışlarına odaklanılması hedefleniyor.
Şirket, entegre çelik üreticilerinin yüksek fırınlarında sinter yerine sıcak briketlenmiş demir kullanarak karbon salımlarını %60-70 azaltabileceğini belirtti.
Öte yandan tesislerin 2025 yılında devreye alınmasının planlandığı ve çelik üreticilerinin karbon salımlarını azaltarak 2030 yılı çevre hedeflerini gerçekleştirebileceği de öğrenildi.