Primetals Meksikalı Tyasa’ya çift pota ocağı tedarik edecek

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Meksikalı uzun mamul üreticisi Talleres y Aceros’a (Tyasa) Ixtaczoquitlán tesisinde kurulmak üzere yeni bir çift pota ocağı tedarik edeceğini açıkladı.
Tesisin kapasitesini artıracak olan teni çift pota ocağının 2023 yılında devreye alınması planlanıyor.
100 tonluk çift pota ocağının kurulumu sırasındaki duruş süresi, ocağın mevcut toz giderme ve su arıtma sistemlerine entegrasyonu sadece küçük değişikliklerle yapılabileceğinden minimumda tutulacak.