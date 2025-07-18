Primetals çelik ve sanayi sektörlerini desteklemek için Brezilya’da yüksek teknolojili servis tesisi açtı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde kurduğu son teknoloji servis tesisini resmi olarak faaliyete aldığı duyurdu. 7.968 metrekarelik arazi üzerine kurulan tesisin Brezilya’nın önde gelen çelik üreticilerine yakın mesafede yer aldığı ve ülkenin önemli sanayi oyuncularına hızlı hizmet sunacağı ifade edildi.

Geniş endüstriyel hizmet yelpazesi

Tesis, yalnızca çelik değil, aynı zamanda madencilik, petrol ve doğal gaz, rüzgâr enerjisi ve kâğıt sektörlerine de hizmet verecek.

Sunulan hizmetler arasında döküm merdanesi bakımı ve nikel kaplamanın yanı sıra yassı mamul haddehaneleri, galvanizleme hatları ve diğer kritik ekipmanlar için gelişmiş kaplama teknolojileri yer alıyor. Bu hizmetler, ekipmanların ömrünü uzatmaya ve operasyonel güvenliği artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlandı.

İzlenebilirlik ve sürdürülebilirlikte yenilik

Primetals’ın sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları doğrultusunda Rio servis tesisi, parçaların ve onarım geçmişlerinin izlenebilirliğini, enerji verimli operasyonları ve sürdürülebilir onarım çözümleri sağlayan akıllı teknolojilerle donatıldı.