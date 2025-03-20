 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > POSCO,...

POSCO, Nippon Steel’de bulunan hisselerini satışa çıkarıyor

Perşembe, 20 Mart 2025 15:09:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Holdings, Japon çelik üreticisi Nippon Steel’de bulunan hisselerinin tamamını satma kararı aldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl Nippon Steel, varlık verimliliğini artırmak amacıyla POSCO’da bulunan hisselerini satacağını açıklamıştı. Mali gücünü artırmaya yönelik yeniden yapılandırma planı kapsamında POSCO, Nippon Steel’de bulunan %1,5 hissesini 467,8 milyar KRW (318,93 milyon $) karşılığında elden çıkaracak.

Hisse satışına rağmen taraflar, stratejik ortaklarının herhangi bir değişiklik olmadan devam edeceğini vurguladı.


Etiketler: G. Kore Japonya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi POSCO Nippon Steel 

Benzer Haber ve Analizler

ABD ağustos ayı başlangıçlı çelik ürünleri vergilerine ilişkin inceleme başlattı

04 Eki | Çelik Haberler

ABD ağustos ayı başlangıçlı çelik ürünleri vergilerine ilişkin inceleme başlattı

04 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis