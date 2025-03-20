POSCO, Nippon Steel’de bulunan hisselerini satışa çıkarıyor

Basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO Holdings, Japon çelik üreticisi Nippon Steel’de bulunan hisselerinin tamamını satma kararı aldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl Nippon Steel, varlık verimliliğini artırmak amacıyla POSCO’da bulunan hisselerini satacağını açıklamıştı. Mali gücünü artırmaya yönelik yeniden yapılandırma planı kapsamında POSCO, Nippon Steel’de bulunan %1,5 hissesini 467,8 milyar KRW (318,93 milyon $) karşılığında elden çıkaracak.

Hisse satışına rağmen taraflar, stratejik ortaklarının herhangi bir değişiklik olmadan devam edeceğini vurguladı.