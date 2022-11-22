﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

POMINI, Tayvan merkezli Han Tai’nin haddehanesini yenileyecek

Salı, 22 Kasım 2022 14:20:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli POMINI Long Rolling Mills, Tayvanlı uzun mamul üreticisi Han Tai & Iron Works’ün haddehanesini yenileyeceğini açıkladı.

Bu yenilemeyle Han Tai 150 mm çapında kare kütük kullanarak ikili slit sisteminde 10 mm çapa sahip çubuk üretebilecek. Yenilenen tesisin 2023 yılının ortasında yeniden devreye alınması bekleniyor.

Buna ek olarak, POMINI haddehanenin devreye alınma süreci için danışmanlık hizmeti verecek.

Han Tai & Iron Works yıllık yaklaşık 400.000 mt çelik üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Ekim döneminde %1,2 arttı

21 Kas | Çelik Haberler

Tayvan’da ithal hurda fiyatları sabit, ABD’li tedarikçiler piyasadan çekildi

18 Kas | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 46. Hafta

18 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 46. Hafta

18 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 46. Hafta

17 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 46. Hafta

17 Kas | Hurda ve Hammadde

Tayvan’a verilen ABD çıkışlı hurda teklifleri sertçe düşerken, Japonya çıkışlı teklifler yatay seyretti

14 Kas | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 45. Hafta

11 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 45. Hafta

11 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 45. Hafta

10 Kas | Yassı Ürünler ve Slab