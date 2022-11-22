POMINI, Tayvan merkezli Han Tai’nin haddehanesini yenileyecek

Salı, 22 Kasım 2022 14:20:46 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli POMINI Long Rolling Mills, Tayvanlı uzun mamul üreticisi Han Tai & Iron Works’ün haddehanesini yenileyeceğini açıkladı.

Bu yenilemeyle Han Tai 150 mm çapında kare kütük kullanarak ikili slit sisteminde 10 mm çapa sahip çubuk üretebilecek. Yenilenen tesisin 2023 yılının ortasında yeniden devreye alınması bekleniyor.

Buna ek olarak, POMINI haddehanenin devreye alınma süreci için danışmanlık hizmeti verecek.

Han Tai & Iron Works yıllık yaklaşık 400.000 mt çelik üretim kapasitesine sahip.